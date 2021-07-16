Елена Шишкина: принятие Уголовно-исполнительного кодекса ДНР – важнейшая веха в построении Республики (Видео)

Об актуальности и нормах Уголовно-исполнительного кодекса ДНР, а также предусмотренных им новых механизмах в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказала председатель Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

«Комитет сегодня проводит обширную работу по гармонизации законодательства в сфере уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права с законодательством Российской Федерации. 30 июня был принят Уголовно-исполнительный кодекс ДНР – важнейшая веха в построении нашего государства.

На сегодняшний день уголовно-исполнительная система Республики использует украинский Уголовно-исполнительный кодекс в части, не противоречащей Конституции ДНР, поскольку принятый Народным Советом Кодекс вступает в силу 1 января 2022 года. Почему дан такой срок? Дело в том, что профильные министерства и ведомства должны ещё разработать и принять нормативную базу, то есть порядок исполнения норм Кодекса. Для этого необходимо время», − отметила парламентарий.

Отдельно председатель комитета-разработчика остановилась на вопросах, которые регулируются Кодексом, и установленных им новых механизмах исполнения наказания.

«Что касается сферы применения законодательного акта, Уголовно-исполнительный кодекс определяет порядок отбытия наказания, притом не только в местах лишения свободы. Это и исполнение наказания в виде штрафа, ограничения свободы. Здесь стоит отметить, что в УИК ДНР появились два механизма, которых не было в украинском законодательстве, – это порядок исполнения наказания в виде смертной казни и в виде ограничения свободы», − сообщила Елена Шишкина.

Особое внимание парламентарий уделила нормам Кодекса, которыми регламентированы вопросы поощрения осуждённых, оказания им медицинской помощи, а также требования к условиям отбытия наказания.