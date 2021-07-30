Елена Шишкина: «Сегодня мы видим последовательную политику Российской Федерации по поддержке русских и русскоязычных людей»

22 июля Российская Федерация впервые за время своего членства в Совете Европы подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу по факту нарушения Украиной прав и свобод граждан.

Подробнее о перечне нарушений и возможных правовых последствиях иска в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказала председатель Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

«Европейский суд по правам человека – это инстанция Совета Европы, созданная для разрешения споров по восстановлению нарушенных прав, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

На прошлой неделе мы все стали свидетелями беспрецедентного события – государство Российская Федерация подала межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека. И большинство пунктов этой жалобы касается нас, граждан Донецкой Народной Республики: это и использование вооружённых сил против мирного населения Донбасса, и нарушение избирательных прав, а также похищения, пытки, применение насилия в отношении жителей Одессы, Харькова, Донецка, Луганска и так далее», − отметила парламентарий.

Елена Шишкина подчеркнула, что иск в ЕСПЧ против Украины – это одна из множества мер, предпринимаемых Российской Федерацией в рамках реализации политики по поддержке соотечественников.

«Мы видим очень последовательную политику Российской Федерации по поддержке русских и русскоязычных людей, проживающих как на территории России, так и за её пределами.

Подача международного иска свидетельствует о том, что на сегодня Российская Федерация испробовала уже все правовые инструменты воздействия на Украину, направленные на мирное урегулирование конфликта и восстановление нарушенных прав русскоязычного населения. Украина не слышит. Поэтому были предприняты новые меры», − рассказала председатель Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству.

Отдельно Елена Шишкина остановилась на возможных правовых последствиях данного шага для самой Украины и для жителей Донбасса.