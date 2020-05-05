Елена Шишкина: В результате преступных действий украинских силовиков в Донбассе снова пострадали дети

В понедельник, 4 мая, обстрелу со стороны ВСУ подвергся посёлок Александровка, расположенный вблизи линии разграничения. В результате пострадали четверо мирных жителей: мужчина и трое детей возрастом от 7 до 10 лет. Об этом пресс-службе парламента рассказала депутат Народного Совета Елена Шишкина, которая навестила детей в больнице в день их госпитализации.

Парламентарий рассказала о том, что девочки поступили в детское отделение Республиканского травматологического центра. Дети получили травмы разной степени тяжести. В данный момент на стационаром лечении находятся два ребёнка, третьего уже отпустили домой. Данный факт, к сожалению, не был зафиксирован представителями международной миссии ОБСЕ и Елена Шишкина осудила их позицию в отношении жителей Донбасса.

«Эти преступные действия были цинично проигнорированы миссией ОБСЕ. Представители миссии в нарушение пунктов мандата на проведение мониторинговой миссии просто отказались от осмотра места происшествия и пострадавших детей и не зафиксировали обстрелы со стороны ВСУ. Более того, представители этой международной организации даже отказались обозначить в своих отчётах факты ранения детей из-за обстрелов ВСУ. Эта позиция достойна всецелого осуждения на самых высоких международных переговорных площадках», – заявила Елена Шишкина.

Парламентарий также отметила, что с приходом к власти Зеленский продолжил нацистскую политику в отношении Донбасса.

«Не проходит и дня, чтобы Донецкая Народная Республика не подвергалась обстрелам со стороны Украины. При этом новый президент цинично врёт всему мировому сообществу о соблюдении Киевом перемирия. Вчера украинские силовики в очередной раз совершили подлое преступление против народа Донбасса. Самое страшное, что пострадали маленькие дети», – сказала депутат.

Елена Шишкина поразилась стойкости и оптимизму маленьких пациентов.

«Находясь в палате, я удивилась стойкости девочек, которые улыбались, несмотря на полученные ранения. Это истинные герои Донбасса! Но мы никогда не простим Киеву всю ту боль и страдания, которые Украина причинила нашим гражданам и нашим детям. Вчерашнему обстрелу мирного жилого посёлка нет оправдания, как и всем другим военным преступлениям украинской власти на Донбассе. Уверена, что виновные не уйдут от ответственности и обязательно понесут наказание», – заявила парламентарий.