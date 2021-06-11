Елена Шишкина: «Визит в ДНР российской делегации во главе с Андреем Турчаком – это фактически признание Республики»

Депутат Народного Совета Елена Шишкина в комментарии корреспондентам телеканала «Первый Республиканский» заявила о том, что визит в Республику делегации представителей Российской Федерации во главе с первым заместителем Председателя Совета Федерации, секретарём генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком свидетельствует о том, что ДНР фактически уже является частью России.

«Оценить, как повлиял визит официальной делегации в ДНР, мы, наверное, сможем позже. Но то, что это – ещё один шаг к интеграции с Российской Федерацией, можно сказать наверняка уже сейчас.

В первую очередь, конечно же, это был сигнал международному сообществу и Украине о том, что Россия за нами и мы фактически уже являемся частью Российской Федерации.

Для нас же этот визит – внешнее подтверждение внутренних порывов России», − отметила парламентарий.

Елена Шишкина добавила, что на сегодняшний день между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией уже заключено большое количество договоров о совместной деятельности.

«Чего стоит одна только аккредитация вузов в Российской Федерации! Также в этом году ЕГЭ проходит уже в большем количестве учебных заведений на территории Республики. Мы получаем помощь в сфере здравоохранения, гуманитарную помощь. Как это ни удивительно, в этом году усилилась трудовая миграция граждан России в Республику. Даже в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию мы впервые услышали «Донецкая и Луганская народные республики».

Фактически это признание. Осталось дело за малым – урегулировать некоторые юридические тонкости», − резюмировала депутат.