Елена Шишкина: Зеленский не желает услышать народ Донбасса

Одним из главных предвыборных обещаний президента Украины Владимира Зеленского было прекращение огня в Донбассе, но за год с момента его вступления в должность ситуация только ухудшилась. Об этом в ходе брифинга, посвящённого итогам года правления Зеленского, заявила депутат Народного Совета Елена Шишкина.

«Мир, о котором Зеленский так грезил в начале предвыборной гонки, с приходом его к власти так и не наступил. Обстрелы территории нашей Республики не прекращаются и по сегодняшний день. Зеленский не желает идти навстречу и услышать народ Донбасса», – констатировала парламентарий.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обвинила официальный Киев в отказе от проведения обмена пленными и саботировании работы на Минской площадке.

«На данный момент на Украине мы разыскиваем 98 человек. Мы не можем понять, действительно ли эти люди находятся в местах лишения свободы или их можно перенести в раздел пропавших без вести. Украина категорически отказывается предоставлять информацию, необходимую для проведения обмена пленными. Мы не понимаем, сколько точно человек находится в местах лишения свободы», – отметила омбудсмен.