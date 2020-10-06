Елена Стяжкина прокомментировала изменения госнадзора в сфере хозяйственной деятельности (видео)

О главных тонкостях разработанного Народным Советом законопроекта ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности“» в эфире программы «Тема» на телеканале «Юнион» рассказала депутат Народного Совета ДНР, член Комитета Народного Совета по промышленности и торговле Елена Стяжкина.

«В законопроекте предлагается изменить понятие должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор, в связи с тем, что порядок аттестации (аккредитации) государственных инспекторов отсутствует на законодательном уровне. При этом перечень должностных лиц, имеющих право осуществлять проверку не будет ограничивается только инспекторами, что наделит контрольными полномочиями более широкий круг лиц, чем предусмотрено Законом ДНР “О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности”», – сказала парламентарий.

Кроме того, Елена Стяжкина отметила, что изменения коснутся внеплановых мероприятий госнадзора по отношению к субъектам хозяйственной деятельности. Так, в законопроекте предусмотрен запрет для органов государственного надзора вести проверки по вопросам, которые не содержатся в ранее выданных предписаниях, распоряжениях или в ранее выданном другом предписывающем документе относительно устранения выявленных нарушений. Цель данной нормы – установить ограничительные требования к внеплановым проверкам не только по основаниям, но и по вопросам, подлежащим проверки.