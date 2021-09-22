Елена Стяжкина: Реализация жителями Донбасса своего права на участие в выборах – это факт причастности к общественно-политической жизни России

Во вторник, 21 сентября, в эфире «Парламентского вестника» депутат Народного Совета Елена Стяжкина рассказала об участии жителей Донбасса в выборах, прошедших в Российской Федерации, и о процессе интеграции Донбасса в политическое поле России в целом.

«Единство с Россией должно поддерживаться не только путём получения жителями республик гражданства Российской Федерации, но и путём всесторонней интеграции с Россией, её социальными, культурными, экономическими институтами. На начало мая 2021 года количество жителей Донбасса, получивших российские паспорта, составляло 527 000 человек. В июле эта цифра уже превысила 600 000. Жители Донбасса готовились к реализации активного избирательного права на выборах в Госдуму.

Всем жителям Донецкой Народной Республики вне зависимости от того, являются ли они гражданами РФ сегодня, хочу сказать, что огромное счастье осознавать величие своего Отечества и чувствовать свою сопричастность к его свершениям. Реализация жителями Донбасса своего права на участие в выборах – это несомненный и неоспоримый факт причастности к общественно-политической жизни России, к процессам социально-экономического и культурного развития русской нации», – сказала Елена Стяжкина.

Парламентарий рассказала об истории социально-политической интеграции нашего государства в политическое пространство России, о законодательных предпосылках этих процессов, отдельно остановилась на механизмах реализации избирательного права наших жителей на прошедших выборах.

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