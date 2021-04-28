Елена Шишкина навестила ветерана Великой Отечественной войны Марию Нефедову из Дебальцево

Во вторник, 27 апреля, председатель Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина поздравила ветерана Великой Отечественной войны Марию Нефедову из Дебальцево.

В комментарии пресс-службе Народного Совета парламентарий сказала:

«В Дебальцево Марию Александровну Нефедову называют человеком-легендой. Когда началась война, она по распределению попала в зенитно-артиллерийский полк Третьего Белорусского фронта и была назначена командиром отделения полевой связи. Девушка в прямом смысле познала тяготы воинской службы: приходилось переносить на себе тяжелейшее оборудование, катушки с проводами.

Мария Александровна освобождала Белоруссию, была ранена. Победу встретила в Прибалтике, на границе с Кёнигсбергом. Приятно было пообщаться с таким человеком. Эта встреча надолго нам запомнится, надеемся, и ей тоже».

Добавим, ветерану Великой Отечественной войны Марии Александровне Нефедовой в конце прошлого года исполнилось 96 лет. Она – одна из немногих, кому пришлось пережить голодное детство, боевую юность и трудовые будни.