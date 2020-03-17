Евгений Лавренов доложил об итогах работы Министерства доходов и сборов за 2019 год

Сегодня, 17 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра доходов и сборов ДНР Евгения Лавренова о деятельности возглавляемого им ведомства в 2019 году.

«В 2019 году прирост поступлений в бюджет составил 6,7% в сравнении с 2018 годом, а это является ключевым индикатором экономического состояния Республики.

Долевая структура поступлений в бюджет налогов и сборов сферы бизнеса в 2019 году имела следующую форму: подоходный налог – 13,4%, налог на прибыль – 13,9%, налог с оборота – 7,9%, акцизный налог на алкогольную и табачную продукцию – 8,5%, акцизный налог с ввезенных нефтепродуктов – 2,2%, упрощённый налог – 6,1%, а также единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование – 27,9%.

Наблюдается позитивная динамика в сфере внешнеэкономической деятельности. Так, в течение 2019 года число субъектов хозяйственной деятельности – участников внешнеэкономической деятельности – увеличилось на 10,0%. При этом количество зарегистрированных внешнеэкономических договоров субъектов внешнеэкономической деятельности и дополнительных соглашений в 2019 году по сравнению с 2018 возросло на 2,7%, а объём импортно-экспортных операций увеличился на 2,0%.

Прирост фонда оплаты труда в 2019 году по сравнению с 2018 годом по субъектам хозяйствования сферы бизнеса составил 9,1%, прирост уровня средней начисленной заработной платы – 4,1%, что отразилось на приросте поступлений по подоходному налогу сферы бизнеса на 1,1%», – сообщил руководитель ведомства.

Также Евгений Лавренов отметил положительный эффект от изменений в налоговом законодательстве, принятых Народным Советом.

«С 1 января 2019 года ряд плательщиков, пребывающих на системе налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере растениеводства, приобрели статус плательщиков фиксированного сельскохозяйственного налога, что значительно упростило налоговую отчётность и уменьшило количество уплачиваемых ими налогов», – сказал министр.

Отдельно докладчик остановился на работе Таможенной службы.

«В 2019 году, по сравнению с прошлым годом, наблюдается рост количества оформленных грузовых таможенных деклараций на 2,0%, в целом внешнеторговый оборот в стоимостном выражении вырос на 2,0%.

Доначисления таможенных платежей по итогам классификационной работы, товароведческой экспертизы и химических исследований выросли в 4,3 раза по сравнению с 2018 годом.

С целью предотвращения занижения базы налогообложения таможенными платежами Таможенная служба осуществляет контроль правильности определения таможенной стоимости. В результате проведения данного контроля в 2019 году значительно увеличились доначисления. Дополнительные поступления в бюджет составили 2,4% от суммы всех таможенных платежей.

В 2019 году Департаментом по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил в результате проведения мероприятий выявлены и пресечены попытки незаконного провоза через таможенную границу Донецкой Народной Республики товаров промышленного и продовольственного характера», – рассказал Евгений Лавренов.

Он добавил, что в Республике создан благоприятный климат для предпринимательства, а также продолжается работа по совершенствованию электронных сервисов, позволяющих предоставлять налоговую отчётность в электронном виде.

«Выросло количество вновь зарегистрированных субъектов хозяйствования. Так, в 2019 году количество плательщиков увеличилось на 5,4%, в том числе тех, которые имеют статус юридических лиц – на 2,4%, статус физических лиц – предпринимателей – на 6%.

Для экономии времени налогоплательщиков и снижения социальной напряженности министерство продолжает работу по развитию электронного сервиса «Личный кабинет плательщика», позволяющего предоставлять отчётность в электронном виде. Увеличилось количество плательщиков, предоставляющих налоговую отчётность в электронном виде, на 3,7 тысяч субъектов хозяйствования, то есть с 48,3% от общего количества подающих отчётность в 2018 году до 53,4% в 2019 году», – доложил министр доходов и сборов.