Евгений Лавренов подвёл итоги работы Министерства доходов и сборов за 2020 год

Сегодня, 15 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра доходов и сборов Евгения Лавренова о деятельности возглавляемого им министерства в 2020 году.

В своём докладе Евгений Лавренов отметил, что в 2020 году министерству удалось сохранить положительную динамику налоговых поступлений.

«Задачи и цели, которые были поставлены перед министерством в прошлом году, выполнены. Показатели по поступлениям налогов и сборов без учёта страховых взносов, запланированные на 2020 год, перевыполнены на 0,7%, в том числе по «сфере бизнеса» – на 0,9%.

Министерству удалось сохранить положительную динамику налоговых поступлений. Так, в 2020 году прирост поступлений в бюджет составил 16,2% в сравнении с 2019 годом, а это является ключевым индикатором экономического состояния Республики.

При этом динамика роста поступлений обеспечена по основным бюджетоформирующим налогам и сборам: налог на прибыль – рост составил 8,0%; налог с оборота – 16,8%; упрощённый налог – 15,7%; ввозная пошлина – 47,8%; подоходный налог «сферы бизнеса» – 5,7%. Положительная тенденция отмечается и в области администрирования страховых взносов. Так, в 2020 году их рост составил 12,1%.

Рост поступлений в 2020 году обеспечен как за счёт повышения эффективности работы министерства, так и за счёт регистрации (перерегистрации) новых субъектов хозяйствования», – отметил министр.

Отдельно Евгений Лавренов остановился на результатах контрольно-проверочной работы министерства по вопросам соблюдения законодательства в сфере ценообразования.

«Для обеспечения реализации государственной политики в сфере контроля за ценообразованием министерство на постоянной основе анализирует информацию в предоставленной отчётности о ценах производителей, а также об уровне торговых надбавок в торговых сетях на социально значимые продукты питания, а в аптечных сетях – на жизненно необходимые медикаменты.

С целью смягчения социального напряжения по инициативе министерства были подготовлены и внесены Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 09.12.2020 № 81-2 изменения в Порядок регулирования и контроля цен (тарифов) на территории Донецкой Народной Республики. В частности, внесены изменения в Перечень социально значимых продовольственных товаров в части определения предельных оптовых и торговых надбавок к оптово-отпускной цене производителя на хлеб и рыбу.

В 2020 году активизирована контрольно-проверочная работа по вопросам соблюдения законодательства в сфере ценообразования. Систематически проводился мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары и лекарственные препараты.

Так, по вопросам ценообразования было проведено 335 проверок и приняты решения о применении штрафных санкций в отношении 319 субъектов хозяйствования.

Кроме того, с целью недопущения социальной напряжённости с марта 2020 года в министерстве открыта «горячая линия» для граждан относительно фактов завышения цен на контролируемую группу товаров, принято порядка 800 обращений граждан, в результате отработки по установленным основаниям проведено 83 проверки», – сообщил руководитель министерства.

Особое внимание министр доходов и сборов уделил итогам работы Таможенной службы Донецкой Народной Республики.

«Несмотря на введение режима ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в 2020 году сумма таможенных платежей, перечисленных в бюджет, составила выше планового показателя на 22,6% и выше фактических поступлений в 2019 году – на 38,4%.

Также в 2020 году наблюдается рост количества оформленных грузовых таможенных деклараций на 9% по сравнению с прошлым годом. В целом внешнеторговый оборот в стоимостном выражении снизился на 7% за счёт экспорта, стоимостной показатель которого снизился на 27%, а стоимостной показатель импорта – увеличился на 4%.

В целях увеличения пропускной способности при осуществлении пограничного, таможенного и других видов контроля физических и юридических лиц, транспортных средств, грузов и товаров в мае 2020 года начаты работы по реконструкции таможенного поста «Успенка», которая производится без закрытия пункта пропуска и с сохранением его пропускной способности.

В 2021 году запланированы разработка проектно-сметной документации по реконструкции таможенного поста «Мариновка» и начало строительно-монтажных работ, завершение строительства и ввод в эксплуатацию пункта пропуска ППТК “Горловка”», – рассказал министр доходов и сборов.

Подводя итоги выступления, Евгений Лавренов подчеркнул, что министерство продолжит работу по пресечению схем, используемых теневым сектором экономики, а также улучшению налогового климата, увеличению реального сектора экономики и сохранению положительной динамики поступлений платежей в бюджет.