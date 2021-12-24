Ежегодное послание Народному Совету Главы Донецкой Народной Республики

В пятницу, 24 декабря, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился с традиционным ежегодным посланием к депутатам Народного Совета ДНР.

Уважаемый Владимир Анатольевич! Уважаемые депутаты Народного Совета!

Мы строим сильное свободное государство, основанное на принципах справедливости и законности. У нас три ключевых цели на ближайшую перспективу: экономический рост, повышение социальных стандартов и укрепление связей с Россией.

В уходящем году мы многое сделали для реализации намеченных планов. Отмечу самые яркие законотворческие моменты 2021 года. Прежде всего, это принятие ряда кодексов – Арбитражного процессуального, Гражданского процессуального и Кодекса административного судопроизводства, создавших законодательный механизм защиты прав и законных интересов лиц в судебном порядке. Учтены актуальные изменения процессуального законодательства, принятые в России, которые не предусматривались в законодательстве Украины и теперь выгодно отличают систему Донецкой Народной Республики. Благодарю вас за работу!

Особо подчеркну ваши усилия по подготовке важнейших нормативных актов социальной направленности. Речь идет о законе, повышающем минимальный размер оплаты труда. Нельзя не упомянуть и установление уголовной ответственности за отказ в принятии на работу на основании пенсионного возраста соискателя и многие другие законодательные акты, которые призваны урегулировать важнейшие сферы жизни в Республике.

Продолжается работа над внесением в наше законодательство основных постулатов Доктрины «Русский Донбасс». Речь, в частности, идет о защите исторической правды и недопущении умаления значения подвига народа в Великой Отечественной войне. Это было отражено внесением изменений в Закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». И забегая вперед – перед Народным Советом в 2022 году стоит задача по принятию законопроекта «О гражданстве», в котором будет закреплен еще ряд постулатов Доктрины «Русский Донбасс», в частности поддержка носителей русского языка и строительство Донецкой Народной Республики как русского национального государства.

В этом году был заложен фундамент дальнейшего экономического развития нашего региона. В начале сентября 2021 года совместно с Главой Луганской Народной Республики Леонидом Ивановичем Пасечником мы приняли Программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики на 2022–2024 годы.

15 сентября текущего года заключен Договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции, который в последующем был ратифицирован Народным Советом. Это те прочные основания, на которых будет строиться будущее Республики.

* * *

Наша главная задача – выйти на траекторию устойчивого и стабильного государственного развития. А этого невозможно достичь без заинтересованности и вовлеченности молодых людей в данные процессы.Поэтому 2022 год решено посвятить молодежи.

Можно много говорить о ее важности для будущего Донбасса, но в реальности мы видим, что до сих пор не всё для этого сделано. Например, не принят базовый закон, определяющий правовое положение молодежи и меры ее поддержки. Имею в виду Закон «О молодежной политике». Он должен быть четко выверен и написан с согласованием и пониманием проблематики именно молодежи Донецкой Народной Республики.

Немало усилий в этом году мы уделили развитию экономики. Для ее роста запланированы мероприятия, направленные на увеличение экспортного потенциала и повышение конкурентоспособности продукции предприятий Республики, формирование системы инвестирования, поддержку малого и среднего предпринимательства.

Наше деловое сообщество ждет запуска «регуляторной гильотины», льгот и преференций. Предприниматели рассчитывают на ограничение контролирующих функций со стороны государственных органов. Мы неоднократно поднимали эту тему и будем добиваться решения данной задачи.

Для реализации Программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики 2022–2024 годов необходимо принять следующие законы: «О развитии малого и среднего предпринимательства», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», «Об инвестиционной деятельности», «О защите конкуренции», «Об организации страхового дела», «О системе стратегического планирования».

По-прежнему не снят вопрос гармонизации законодательства Республики и Российской Федерации в части синхронизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства в сфере экономических преступлений.

Актуален вопрос о судьбе объектов незавершенного строительства. Необходимо определить правовой механизм проведения экспертизы их технического состояния, завершения строительства и ввода в эксплуатацию. Это позволит расширить возможности по предоставлению жилья для граждан, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий, для военнослужащих и молодых семей. Также следует глобально пересмотреть законодательство в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Новые возможности открыл для нас указ Президента Российской Федерации Владимира Путина, подписанный 15 ноября 2021 года. Документ предусматривает ряд мер, которые улучшат условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе к участию таких товаров в госзакупках наравне с российскими. Первоочередная задача в связи с этим – разработка законопроектов, создающих благоприятные условия для сотрудничества республиканских товаропроизводителей с российскими партнерами.

Россия открыла для нас все двери. И Донбассу есть с чем войти в экономическое пространство Российской Федерации.

В сложнейших военных условиях благодаря усилиям каждого жителя Республики мы смогли переломить отрицательную экономическую ситуацию. И сегодня наша промышленность готова производить целый ряд товаров, способных заместить импортную продукцию на российском рынке.

Мы должны сделать всё, чтобы вновь прогремела слава трудового Донбасса как надежного партнера регионов Российской Федерации.

* * *

Наше главное достояние – люди. Люди труда, которые благодаря высокому профессионализму, упорству и преданности делу способны обеспечить образцовое качество продукции. И мы должны приложить максимальные усилия, чтобы труд граждан ДНР был оценен по достоинству.

Цель всех экономических преобразований – улучшение качества жизни людей. А для этого необходимо поднять уровень заработных плат, социальных пособий и пенсий, приблизить минимальный размер оплаты труда к показателям соседних регионов России. Обязательным элементом создания благоприятных условий труда, защиты прав и интересов работающих граждан Республики является принятие Трудового кодекса. Необходимо ускорить работу в этом направлении.

Уважаемые парламентарии!

Ваша задача – я бы даже сказал миссия – это служение интересам жителей Республики. Государство создано для человека, для решения его проблем, а не наоборот. Нужно уделить больше внимания деятельности в округах, поддерживать прямой, открытый диалог с гражданами.

К сожалению, не все депутаты осознают важность этой задачи, сводят свое общение с людьми к формальным отпискам. Это, конечно же, недопустимо. Забота о каждом жителе Донбасса начинается с работы на местах.

Большинство обращений, которые поступают в ваш адрес, носят частный характер и вполне решаемы на местном уровне. Граждане ждут от вас реальной помощи. Именно этому ответственному направлению вашей деятельности прошу уделить самое пристальное внимание в следующем году.

Уважаемые депутаты!

Поздравляю вас с наступающим 2022 годом. Желаю значимых успехов и достижений в работе на благо Донецкой Народной Республики.

Мы неотступно, шаг за шагом, идем к намеченным целям по повышению уровня жизни людей и упрочению наших связей с Россией.

Работаем!