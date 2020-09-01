Физические лица – предприниматели получили право на субсидии

Член Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Ольга Грязнова прокомментировала нормы Закона ДНР «О внесении изменений в статьи 41 и 92 Закона Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”», принятого Народным Советом 1 сентября.

«В связи с тем, что субсидии в настоящее время – наиболее распространенный инструмент государственного регулирования экономики, а также одна из форм государственной поддержки субъектов хозяйствования, Закон расширяет круг получателей субсидий, предоставляя это право, наряду с юридическими лицам, и физическим лицам – предпринимателям.

Кроме того, конкретизированы цели, на которые могут быть выделены субсидии юридическим лицам, кроме бюджетных учреждений, и физическим лицам – предпринимателям. Это безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных средств для возмещения недополученных доходов и финансового обеспечения затрат в связи с производством, реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Также усовершенствованы требования к нормативным правовым актам, регулирующим особенности предоставления субсидий юридическим лицам, за исключением бюджетных учреждений, и физическим лицам – предпринимателям.

Закон уточняются и дополняются бюджетные полномочия Республиканского казначейства ДНР, в частности, по открытию и ведению лицевых счетов, ведению сводного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей», – сообщила депутат.

Закон «О внесении изменений в статьи 41 и 92 Закона Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”», разработанный депутатом Народного Совета Ольгой Грязновой, принят Народным Советом в двух чтениях в целом. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.