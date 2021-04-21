Форум «Единство русских: защита прав и свобод» как часть реализации доктрины «Русский Донбасс»

О практической реализации доктрины «Русский Донбасс» в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказал один из её разработчиков депутат Народного Совета Мирослав Руденко.

«Доктрина «Русский Донбасс» – это живая идейная платформа, которая основывается на истоках «Русской весны». Целый ряд волн насильственной украинизации прошёл по Донбассу, начиная с двадцатых годов прошлого века. Потом была украинизация при нацистской оккупации, и с 1991 года эти процессы только нарастали. Поэтому сегодня очень важна практическая реализация доктрины. В первую очередь, в сфере образования, в сфере культуры.

С принятием доктрины начался новый этап в государственном строительстве Республики. Донбасс сделал заявку на некое идейное первенство на постсоветском пространстве в деле защиты русских, как в практическом плане – создав республики – так и в идеологическом», – сказал Мирослав Руденко.

Также парламентарий подчеркнул, что международный форум «Единство русских: защита прав и свобод» является частью реализации доктрины «Русский Донбасс» и имеет большое практическое значение в том числе и для всех русскоязычных граждан Украины.

«На этой неделе будет проходить форум «Единство русских: защита прав и свобод». Это также часть реализации доктрины «Русский Донбасс». На данном форуме будет презентована программа воссоединения Донбасса и поддержки русскоязычных граждан Украины. Нам будут показаны различные аспекты этой поддержки, механизмы её реализации. Будут секции, посвящённые практическому опыту борьбы за права соотечественников во всём мире», – отметил Мирослав Руденко.