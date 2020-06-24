Глава ДНР Денис Пушилин: Наша обязанность – сберечь и защитить славу Великой Победы

Сегодня, 24 июня, в столице Республики состоялся военный парад в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На мероприятии присутствовали Глава ДНР Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, Председатель Правительства Александр Ананченко, депутаты, министры, ветераны Великой Отечественной войны, жители и гости Донецкой Народной Республики.

Обращаясь к жителям Республики, Денис Пушилин подчеркнул, что парад Победы в Донецке проходит в день исторического события 1945 года.

«Граждане Донецкой Народной Республики! Дорогие ветераны! Товарищи военнослужащие!

Парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в день исторического события – победного марша на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.

Три четверти века назад триумфальной победой Советского солдата завершилась самая кровопролитная война в истории человечества. Позорное, сокрушительное поражение армии Третьего рейха, поставившей на колени пол-Европы, стало возможным исключительно благодаря единству, сплочённости и мужественным усилиям жителей Большой Страны.

Сегодня мы отдаём дань безмерного уважения героизму народа-победителя. Этот подвиг священен для нас. Мы в неоплатном долгу перед всеми, кто пожертвовал собой во имя мира на Земле и отстоял в смертельной схватке с безжалостным врагом право на жизнь многих поколений.

Победа над немецким нацизмом далась высокой ценой, и жители Донбасса внесли в неё свой достойный вклад. 456 тысяч уроженцев бывшей Донецкой области сражались против фашистов в годы Великой Отечественной войны, 275 наших земляков удостоились звания Героя Советского Союза. В 1941 году три стрелковых дивизии – 383-я, 393-я и 395-я – под названием «шахтёрские» ушли на фронт, приблизив крах захватнических планов Гитлера.

Это время ознаменовалось колоссальной по масштабу освободительной борьбой. В 1943 году многонациональная Красная армия в ожесточённых кровопролитных боях очистила Донбасс от нацистской нечисти.

История освобождения промышленного сердца Советского Союза полна примеров героических сражений. Более 800 улиц, проспектов и площадей в городах и сёлах бывшей Донецкой области названы в честь воинов-освободителей и боевых подразделений Красной армии. Благодарные потомки навсегда увековечили имена своих защитников.

Перед светлой памятью не вернувшихся с войны, перед памятью всех верных сынов и дочерей Отечества, не доживших до праздника Великой Победы, мы склоняем головы», – сказал глава государства.

Участники и зрители парада почтили минутой молчания память погибших в борьбе против фашизма.

Отдельно Глава Республики обратился к ветеранам Великой Отечественной войны.

«Дорогие наши ветераны! Примите в этот день слова сердечной благодарности за беспримерный подвиг! Это заслуга вашего героического поколения в том, что мы, ваши потомки, имеем возможность жить на нашей земле. Вы для нас являетесь примером любви и верности Родине. Вы вдохновляете нас на борьбу за независимость Донбасса и на трудовые свершения. Низкий вам поклон, дорогие ветераны!» – сказал Денис Пушилин.

Также Глава ДНР напомнил о необходимости сохранения памяти о борьбе с фашизмом и защите славы Великой Победы.

«Уважаемые жители Донецкой Народной Республики! Наша обязанность – сохранить память о борьбе с немецким фашизмом, сберечь и защитить славу Великой Победы. Мы видим, сколько сил в мире тратится на искажение исторической правды о Второй мировой войне, о роли Советского Союза в победе над гитлеровским фашизмом.

Неонацизм поднимает голову. Преступная киевская власть проигнорировала суровые уроки той войны и, взяв на вооружение национализм и радикализм, развязала вооружённый конфликт против трудового Донбасса.

Мы сумели защитить свои ценности, доказали, что достойны великого подвига народа-освободителя, памяти, которую хранят ветераны!

Мы ни на минуту не прекращаем ковать свою собственную победу. Сегодня в юбилейном параде примут участие те, кто защищает нашу родную землю, приближает заветный день нашей победы. Она неминуема, потому что сегодня, как и три четверти века назад, справедливость и правда на нашей стороне.

Ещё раз поздравляю всех граждан Донецкой Народной Республики с 75-й годовщиной разгрома немецкого фашизма!

Слава народу-победителю! Ура!» – поздравил Денис Пушилин.