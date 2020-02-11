Глава ДНР Денис Пушилин подписал Водный кодекс Донецкой Народной Республики, принятый Народным Советом 7 февраля 2020 года.

Водный кодекс разработан для кодификации законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу водных отношений.

В кодексе определены полномочия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере использования и охраны водных объектов. Регламентирован порядок и критерии водопользования, а также установлены охранные мероприятия по сохранению и воспроизводству водных ресурсов.

Кроме того Водный кодекс упорядочивает и совершенствует систему водного законодательства, определить условия рационального использования водных ресурсов, их сохранения и воспроизводства, что, в свою очередь, создаст долгосрочную основу для экологической безопасности и социально-экономического развития Республики.

Водный кодекс Донецкой Народной Республики вступит в силу с 11 апреля 2020 года.

С полным текстом Водного кодекса ДНР можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Водный кодекс Донецкой Народной Республики от 07.02.20209 № 99-IIНС.