Глава ДНР Денис Пушилин подписал Закон ДНР «О финансовой аренде (лизинге)»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О финансовой аренде (лизинге)», принятый Народным Советом 24 апреля 2020 года.

Закон создаёт правовые условия для расширения возможностей использования субъектами хозяйствования операций лизинга.

В Законе определены субъекты и предмет лизинга, учредители лизинговой компании, формы лизинга. Отдельно выделены правовые основы лизинговых отношений.

Кроме того, Закон закрепляет отношения собственности, возникающие в процессе лизинговой деятельности, права и обязанности сторон, подробно прописаны обязательные условия договора о лизинге, порядок перехода права собственности на лизинг, возможность залога объекта лизинга.

Также Закон устанавливает виды мер государственной поддержки лизинговой деятельности.

Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.04.2020 № 133-IIНС «О финансовой аренде (лизинге)».