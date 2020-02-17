Глава ДНР Денис Пушилин подписал Закон ДНР «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон ДНР “Об оплате труда”»

Глава ДНР Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об оплате труда”», принятый Народным Советом 14 февраля 2020 года.

Закон устанавливает минимальный размер оплаты труда в размере 6 065 российских рублей в месяц, обязательный для предприятий, учреждений, организаций, которые полностью или частично финансируются из бюджетов бюджетной системы ДНР, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а иными работодателями – за счёт собственных средств.

Минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей общеобязательного государственного социального страхования.

Закон вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 14.02.2020 № 100-IIНС «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об оплате труда”».