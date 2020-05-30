Глава ДНР Денис Пушилин подписал Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О налоговой системе”»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», принятый Народным Советом 26 мая 2020 года.

Закон изменяет ставки акцизного налога на произведённое и ввезённое на территорию ДНР пиво, табачные изделия. Также устанавливаются ставки акцизного налога за произведённые и ввезённые на территорию Республики, перемещаемые транзитом и экспортируемые электронные системы доставки никотина, жидкости для электронных систем доставки никотина.

Закон вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования, 31 мая 2020 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.05.2020 № 152-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».