Глава ДНР Денис Пушилин подписал Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О таможенном регулировании в ДНР”»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”», принятый Народным Советом 26 мая 2020 года.

Закон исключает необходимость уведомления о вывозе товаров за пределы таможенной территории Донецкой Народной Республики.

Также дополняется перечень видов товаров, которые при перемещении через таможенную границу ДНР освобождаются от оплаты таможенных сборов, и определяется перечень таможенных процедур, для завершения которых срок таможенного оформления может быть продлён.

Кроме того, Закон устанавливает правила пересылки международных почтовых и экспресс-отправлений через таможенную границу ДНР, а также правовой механизм вывоза товаров за её пределы в случаях, если данные товары запрещены к ввозу и транзиту согласно законодательству ДНР.

Закон вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования, 31 мая 2020 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.05.2020 № 150-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”».