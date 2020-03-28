Глава ДНР подписал Закон ДНР «Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции»

Глава ДНР Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции», принятый Народным Советом 28 марта 2020 года.

Закон устанавливает административную ответственность за нарушение законодательства об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, правил карантина людей в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайного положения, а также невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, требований и запретов, установленных актами Главы ДНР, Правительства и других государственных органов.

Законом определяется круг государственных органов и должностных лиц, наделяемых полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях и рассмотрению данной категории дел.

Закон вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 28.03.2020 № 112-IIНС «Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции».