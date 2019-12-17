Глава ДНР подписал Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики
Глава ДНР Денис Пушилин подписал Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики, принятый Народным Советом 13 декабря 2019 года.
Гражданский кодекс ДНР состоит из четырёх книг. Первая книга закрепляет основы гражданского законодательства, в том числе положения о физических и юридических лицах, сделках, сроках, представительстве, вещных правах.
Вторая книга устанавливает общие положения норм, которые касаются отдельных видов договорных обязательств.
Третья книга регулирует правоотношения в сфере наследственных прав.
Четвёртая книга направлена на создание всестороннего и прозрачного механизма установления интеллектуальных прав: авторские права, смежные права, патентные права. Также установлены механизмы их охраны и защиты.
Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики вступит в силу с 1 июля 2020 года.
С полным текстом Гражданского кодекса ДНР можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики от 13.12.2019 № 81-IIНС.