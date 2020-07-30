Глава ДНР подписал Семейный кодекс ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Семейный кодекс Донецкой Народной Республики, принятый Народным Советом 17 июля 2020 года.

Семейный кодекс ДНР регулирует отношения, которые складываются по вопросам семьи, детства, материнства, усыновления и удочерения, установления отцовства, алиментных обязательств, вступления в брак, признания брака недействительным и его расторжения.

Кроме того, кодекс регламентирует всё многообразие имущественных отношений, которые существуют между супругами и бывшими супругами, раскрывает вопросы заключения и расторжения брачных договоров и контрактов, правовые основания для признания их недействительными.

Кодекс вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Семейный кодекс Донецкой Народной Республики от 17.07.2020 № 172-IIНС.