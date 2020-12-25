Глава ДНР подписал Закон ДНР «О бухгалтерском учёте»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском учёте», принятый Народным Советом 18 декабря.

В Законе установлены единые требования к бухгалтерскому учёту, а также система и принципы его регулирования, состав и требования к документам в области организации и ведения бухгалтерского учёта, полномочия органов регулирования и механизмы их взаимодействия, порядок разработки и утверждения стандартов бухгалтерского учёта, гарантии участия широкого круга пользователей бухгалтерской отчётности в регулировании.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 18.12.2020 № 223-IIНС «О бухгалтерском учёте».

Закон ДНР от 27.02.2015 № 14-IHC «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» утрачивает силу с 1 января 2021 года.