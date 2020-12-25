Глава ДНР подписал Закон ДНР «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей», принятый Народным Советом 18 декабря.

Закон регулирует правоотношения, возникающие при ведении Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей. Также он закрепляет порядок, сроки и цели государственной регистрации, определяет перечень документов, предъявляемых при регистрации, основания отказа в регистрации и ответственность за нарушение порядка регистрации.

Закон направлен на упрощение процедуры регистрации для заявителя, поскольку обязанность информирования налоговых и иных органов о регистрации юридического лица или физического лица – предпринимателя возлагается не на заявителя, а на регистрирующий орган.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 18.12.2020 № 220-IIНС «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей».