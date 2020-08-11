Глава ДНР подписал Закон ДНР «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», принятый Народным Советом 7 августа 2020 года.

Закон закрепляет права и обязанности собственников имущества унитарных предприятий, определяет порядок создания, реорганизации и ликвидации указанных предприятий, закрепляет виды унитарных предприятий и устанавливает требования к учредительным документам, порядок деятельности филиалов, источники формирования имущества, определяет аспекты управления унитарными предприятиями, включая порядок назначения их руководителей.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования на официальном сайте Народного Совета.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 № 174-IIНС «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».