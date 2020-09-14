Глава ДНР подписал Закон ДНР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», принятый Народным Советом 11 сентября.

Со вступлением в силу Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики гражданам предоставлено право заниматься производственной или иной хозяйственной деятельностью в сфере сельского хозяйства на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства без образования юридического лица.

Закон устанавливает механизм реализации такого права и регламентирует, что фермерское хозяйство может быть создано одним физическим лицом, которое при этом регистрируется в качестве физического лица – предпринимателя.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 11.09.2020 № 191-IIНС «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».