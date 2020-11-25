Глава ДНР подписал Закон ДНР «О личном подсобном хозяйстве»

Глава ДНР Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О личном подсобном хозяйстве», принятый Народным Советом 20 ноября.

Закон определяет, что личное подсобное хозяйство – это форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

Личное подсобное хозяйство ведётся физическим лицом для личных потребностей на земельном участке, предоставленном или приобретённом для этого; для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений, также такой участок называется приусадебным. Личное подсобное хозяйство может вестись физическим лицом и совместно проживающими с ним или совместно ведущими с ним личное подсобное хозяйство членами его семьи.

Сельскохозяйственная продукция, произведённая и переработанная при ведении личного подсобного хозяйства, – это собственность физических лиц, ведущих его. Закон закрепляет норму, согласно которой реализация сельскохозяйственной продукции, произведённой и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства, не является предпринимательской деятельностью.

Закон вступает в силу 1 января 2021 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 20.11.2020 № 214-IIНС «О личном подсобном хозяйстве».

Закон ДНР от 27.02.2016 № 109-IНС «О личном крестьянском хозяйстве» утрачивает силу с 1 января 2021 года.