Глава ДНР подписал Закон ДНР «О развитии сельского хозяйства»
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О развитии сельского хозяйства», принятый Народным Советом 11 сентября.
Закон устанавливает правовые основы государственной социально-экономической политики в сфере развития сельского хозяйства как экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг.
В соответствии с Законом государственная аграрная политика − составная часть государственной социально-экономической политики, направленной на развитие агропромышленного комплекса. Также в Законе определены принципы государственной аграрной политики и меры по её реализации, особенности разработки и реализации республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Закон вступает в силу по истечении 60 дней со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.
С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 11.09.2020 № 190-IIНС «О развитии сельского хозяйства».