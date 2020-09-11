Глава ДНР подписал Закон ДНР «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики и о порядке применения документов, оформленных и (или) содержащих сведения на украинском языке»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики и о порядке применения документов, оформленных и (или) содержащих сведения на украинском языке», принятый Народным Советом 11 сентября.

Закон приводит положения ряда законов Донецкой Народной Республики, регулирующих сферу использования государственного языка Донецкой Народной Республики, в соответствие со статьей 10 Конституции Донецкой Народной Республики.

Кроме того, Закон предусматривает переходный период до 1 марта 2023 года, в течение которого документы, выданные посольствами и консульствами Украины, органами государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими лицами независимо от формы собственности, нотариусами Украины, а также учредительные документы организаций, зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины до 14 мая 2014 года, оформленные или содержащие сведения на украинском языке, принимаются по месту требования и не подлежат переводу на государственный язык Донецкой Народной Республики, за исключением случаев, установленных законодательством ДНР.

Закон вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 11.09.2020 № 187-IIНС «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики и о порядке применения документов, оформленных и (или) содержащих сведения на украинском языке».