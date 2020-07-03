Глава ДНР подписал Закон ДНР «О внесении изменений в статьи 2 и 11 Закона Донецкой Народной Республики “Об увековечении памяти погибших при защите Отечества” и статью 2 Закона Донецкой Народной Республики “Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов”»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статьи 2 и 11 Закона Донецкой Народной Республики “Об увековечении памяти погибших при защите Отечества” и статью 2 Закона Донецкой Народной Республики “Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов”», принятый Народным Советом 26 июня 2020 года.

Закон устанавливает проведение ежегодной общереспубликанской минуты молчания 22 июня, в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны в порядке, устанавливаемом Правительством ДНР.

Закон вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.06.2020 № 164-IIНС «О внесении изменений в статьи 2 и 11 Закона Донецкой Народной Республики “Об увековечении памяти погибших при защите Отечества” и статью 2 Закона Донецкой Народной Республики “Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов”».