Глава ДНР подписал Закон ДНР «О внесении изменений в статьи 72 и 106 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе“»

Глава ДНР Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статьи 72 и 106 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе“», принятый Народным Советом 27 декабря 2019 года.

Закон приводит к единообразию налогообложения субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами, независимо от формы собственности. В частности, Закон разрешает включать затраты на ремонт основных средств в размере 100% в состав валовых расходов.

Также Закон предусматривает установление для субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами, ставки налога с оборота в размере одного процента от объекта налогообложения, указанного в статье 107 Закона ДНР «О налоговой системе».

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 27.12.2019 № 83-IIНС «О внесении изменений в статьи 72 и 106 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе“».