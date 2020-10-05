Глава ДНР подписал Закон ДНР «О внесении изменений в статью 163 Уголовного кодекса ДНР»

Глава ДНР Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 163 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики», принятый Народным Советом 24 сентября.

Уголовная ответственность за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей наступает только, если лицо было подвергнуто административному наказанию за аналогичное деяние и если уклонение является злостным.

Закон вступает в силу 1 января 2021 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.09.2020 № 201-IIНС «О внесении изменений в статью 163 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики».