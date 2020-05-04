Глава ДНР подписал Закон ДНР «О внесении изменений в статью 71 Закона ДНР “О налоговой системе”».

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 71 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», принятый Народным Советом 4 мая 2020 года.

Возвратная финансовая помощь, не возвращённая в течение 36 месяцев с момента её получения, включается в состав валового дохода плательщика налога на прибыль.

Аналогично в состав валового дохода плательщика налога включается стоимость товаров, работ и услуг, полученных плательщиком по хозяйственным договорам и не оплаченных в течение 36 календарных месяцев с момента фактического их получения.

Закон вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 04.05.2020 № 143-IIНС «О внесении изменений в статью 71 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».