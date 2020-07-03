Глава ДНР подписал Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О налоговой системе”»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», принятый Народным Советом 26 июня 2020 года.

Закон признаёт утратившими силу императивные нормы, обязывающие предприятия государственной формы собственности вести учёт валовых доходов и валовых расходов по кассовому методу, что позволит им применять данный метод по их выбору.

Детализирован порядок признания валовых доходов, в том числе установления даты признания доходов по операциям, осуществлённым на безоплатной основе.

Закон регулирует порядок определения доходов и расходов при кассовом методе, устанавливает момент и условия включения в состав валового дохода субъекта хозяйствования дохода от реализации товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Кроме того, Закон устанавливает особенности, с учётом которых расходы налогоплательщика учитываются в составе валовых расходов, а также регламентирует, что валовыми расходами налогоплательщика признаются затраты только после их фактической оплаты.

Закон вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.06.2020 № 161-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».