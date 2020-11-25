Глава ДНР подписал Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О налоговой системе”»

Глава ДНР Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», принятый Народным Советом 20 ноября.

Установлен механизм приобретения статуса плательщика сельскохозяйственного налога в случае реорганизации субъекта хозяйствования путём присоединения к другому юридическому лицу.

Также Закон закрепляет особенности проведения налоговых проверок субъектов хозяйствования, в том числе таких, которые ликвидируются или реорганизуются, за исключением прекращения недействующего юридического лица.

Закон вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования на сайте Народного Совета.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 20.11.2020 № 207-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».