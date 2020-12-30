Глава ДНР подписал Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О налоговой системе”»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», принятый Народным Советом 28 декабря 2020 года.

Принятые изменения заменяют в Законе ДНР «О налоговой системе» конструкции «неприбыльные организации и учреждения» и «неприбыльные предприятия, учреждения, организации, фонды» на конструкцию «некоммерческие организации», что будет соответствовать нормам Гражданского кодекса ДНР.

Закреплены полномочия Министерства доходов и сборов по утверждению порядка постановки налогоплательщиков на учёт в органах доходов и сборов, предусматривающий использование единой рациональной методики по учёту налогоплательщиков в территориальных органах доходов и сборов Республики.

Закон вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР, а именно 31 декабря 2020 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 28.12.2020 № 237-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».