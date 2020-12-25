Глава ДНР подписал Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О таможенном регулировании в ДНР”»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”», принятый Народным Советом 18 декабря.

Закон предусматривает, что Таможенная служба входит в структуру Министерства доходов и сборов и исключается из перечня вооружённых правоохранительных органов.

Кроме того, Закон дополняет нормы Закона ДНР «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике», которые регламентируют особенности и условия применения должностными лицами таможенных органов физической силы, специальных средств и оружия. Закон устанавливает права и обязанности должностных лиц таможенных органов в случае применения физической силы, специальных средств и оружия.

Закон вступает в силу в день следующий за днём его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 18.12.2020 № 224-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”».