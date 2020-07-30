Глава ДНР подписал Закон ДНР «О вынужденных переселенцах»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О вынужденных переселенцах», принятый Народным Советом 17 июля 2020 года.

Закон раскрывает понятие «вынужденный переселенец», что позволит исключить различное толкование понятия, определяющего круг лиц, пострадавших в результате ведения боевых действий на территории Донецкой Народной Республики.

Он определяет основания и порядок получения статуса вынужденного переселенца. Решением вопроса о признании физического лица вынужденным переселенцем будут заниматься комиссии по делам вынужденных переселенцев при советующих местных администрациях.

Установлены определённые права и обязанности как в отношении лиц, уже получивших статус вынужденного переселенца, так и тех, кто получил лишь свидетельство о регистрации ходатайства о признании физического лица вынужденным переселенцем.

Также закон обязывает республиканские органы исполнительной власти и местные администрации по определённым вопросам оказывать содействие указанным лицам в рамках своих полномочий.

Закон вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 17.07.2020 № 171-IIНС «О вынужденных переселенцах».