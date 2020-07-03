Глава ДНР подписал Закон ДНР «О запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс потребления бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс потребления бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина», принятый Народным Советом 26 июня 2020 года.

Закон устанавливает запрет продажи бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина несовершеннолетним, а также запрет на вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина.

Закон устанавливает административную ответственность за продажу вышеперечисленной продукции, а также вовлечение несовершеннолетних в процесс её потребления путём покупки для них либо передачи им, предложения или требования использовать никотиносодержащую продукцию любым способом. Ответственность будет выражаться в наложении штрафов на граждан, физических лиц – предпринимателей и должностных лиц.

Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.06.2020 № 167-IIНС «О запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс потребления бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина».