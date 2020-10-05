Глава ДНР подписал Закон ДНР «Об административной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»

Глава ДНР Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «Об административной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», принятый Народным Советом 24 сентября.

Закон устанавливает административную ответственность за неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, а также за неуплату совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Закон вступает в силу 1 января 2021 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.09.2020 № 200-IIНС «Об административной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».