Глава ДНР подписал Закон ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»

5 октября 2020 года Глава ДНР Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», принятый Народным Советом 24 сентября.

Закон закрепляет основные понятия, определяет права и обязанности адвокатов, устанавливает требования к приобретению статуса адвоката, порядок создания и деятельности Адвокатской палаты. В заключительных и переходных положениях Закона предусмотрено, что действующие адвокаты сохраняют право на адвокатскую деятельности после его вступления в силу. Предусмотрен порядок перехода адвокатов из Совета адвокатов в Адвокатскую палату.

Кроме того, сохраняется возможность получения гражданами бесплатной юридической помощи в порядке, установленном Министерством юстиции ДНР.

Закон вступает в силу в день следующий за днём его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.09.2020 № 199-IIНС «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Закон ДНР от 20.03.2015 № 25-IНС «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» утрачивает силу с 6 октября 2020 года.