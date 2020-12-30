Глава ДНР подписал Закон ДНР «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «Об обществах с ограниченной ответственностью», принятый Народным Советом 28 декабря.

Закон определяет правовое положение общества с ограниченной ответственностью, права и обязанности его участников, порядок создания, реорганизации и ликвидации такого общества.

В частности, Закон устанавливает общие положения и определения в вышеуказанной сфере, права и обязанности участников общества, процедуру учреждения, порядок формирования уставного капитала, распределения прибыли, ведения отчётности, порядок ведения учёта участников, проведения собраний, систему управления общества, компетенцию органов управления и порядок реорганизации и ликвидации организации.

Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета, а именно с 9 января 2021 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 28.12.2020 № 239-IIНС «Об обществах с ограниченной ответственностью».