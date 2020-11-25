Глава ДНР подписал Закон ДНР «Об особенностях прохождения государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел ДНР»

Глава ДНР Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «Об особенностях прохождения государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики», принятый Народным Советом 20 ноября.

Закон направлен на урегулирование особенностей прохождения дипломатической службы, под которой понимается государственная гражданская служба Донецкой Народной Республики в центральном аппарате Министерства иностранных дел, а также в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики, представительствах Республики при международных, межгосударственных и межправительственных организациях.

Закон вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 20.11.2020 № 215-IIНС «Об особенностях прохождения государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики».