Глава ДНР подписал Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 161 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”»

Сегодня, 5 марта, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 161 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе“», принятый Народным Советом в рамках очередного пленарного заседания.

Закон разработан Министерством доходов и сборов Донецкой Народной Республики. Он устанавливает дифференцированные ставки сбора за вывоз угля, угольной продукции на территорию Российской Федерации и других стран (за исключением Украины) в зависимости от марки такого угля, угольной продукции.

Закон вступит в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем опубликования на официальном сайте Народного Совета.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – «О внесении изменения в статью 161 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».