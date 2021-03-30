Глава ДНР подписал Закон «О внесении изменений в статью 72 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”»

Сегодня, 30 марта, Глава ДНР Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 72 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», который был принят на пленарном заседании 26 марта.

Закон закрепляет норму, которая предоставит право субъектам хозяйствования при формировании валовых расходов включать в их состав суммы процентов, уплаченных по кредитам и займам.

Закон «О внесении изменений в статью 72 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» вступит в силу 1 апреля.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики, в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.03.2021 № 262-IIНС «О внесении изменений в статью 72 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».