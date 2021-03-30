Глава ДНР подписал Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”»

30 марта 2021 года Глава ДНР Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”», принятый Народным Советом 26 марта.

Закон определяет систему организации воспитательной работы в сфере образования, а именно:

– расширены понятие воспитания и механизм организации воспитательной работы, поскольку воспитание детей и молодёжи – это обязательная часть образовательного процесса;

–определение образовательной программы дополнено календарным планом воспитательной работы;

–статья 10 дополнена новой нормой, закрепляющей механизм организации воспитательной работы.

Также Закон наделяет советы обучающихся и советы родителей правом принимать участие в разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы.

Закон вступит в силу 1 сентября 2021 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.03.2021 № 265-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”».