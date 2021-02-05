Глава ДНР подписал Закон «Об административной ответственности за нарушение законодательства об электроэнергетике и о газоснабжении»

В пятницу, 5 февраля, Глава ДНР Денис Пушилин подписал Закон «Об административной ответственности за нарушение законодательства об электроэнергетике и о газоснабжении», принятый 5 февраля.

Вводится административная ответственность за такие виды правонарушений, как повреждение электрических сетей, газопроводов, нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора природного газа, нарушение правил пользования электрической энергией, эксплуатации электрических установок, нарушение правил пользования природным газом, правил безопасности систем газоснабжения.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и действует до вступления в силу Кодекса Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон «Об административной ответственности за нарушение законодательства об электроэнергетике и о газоснабжении».