Глава ДНР подписал Законы, принятые депутатами Народного Совета (25.05.2021)

Во вторник, 25 мая, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал законы, принятые в рамках очередного пленарного заседания Народного Совета. Законы опубликованы на официальном сайте Народного Совета.

Таким образом, в силу вступили:

– Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике»;

– Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О финансовой аренде (лизинге)»;

– Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики».