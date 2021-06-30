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Глава ДНР подписал Законы, принятые депутатами Народного Совета 30 июня

В среду, 30 июня, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал законы, принятые в рамках очередного пленарного заседания Народного Совета. Законы опубликованы на официальном сайте Народного Совета.

Таким образом в силу вступил Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 133 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

Кодекс административного судопроизводства Донецкой Народной Республики вступит в силу 1 июля 2021 г.

Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 436 Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» вступит в силу 1 июля 2021 г.

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