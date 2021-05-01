Глава ДНР подписал Законы, принятые депутатами Народного Совета

В пятницу, 30 апреля, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал законы, принятые в рамках очередного пленарного заседания Народного Совета.

Таким образом, в силу вступили:

– Закон «Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой Народной Республики»;

– Закон «Об особенностях взыскания задолженности с отдельных юридических лиц в порядке исполнительного производства»;

– Закон «О внесении изменения в статью 47 закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе»;

– Закон «О внесении изменений в статьи 250¹ и 251² закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе»;

– Закон «О внесении изменения в статью 1 закона Донецкой Народной Республики «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда»;

– Закон «О внесении изменений в закон Донецкой Народной Республики «О пчеловодстве»;

– Закон «О внесении изменения в статью 23 закона Донецкой Народной Республики «Об охране окружающей среды»;

– Закон «О внесении изменения в статью 6 закона Донецкой Народной Республики «О рекламе»;

– Закон «О внесении изменения в статью 132 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики»;

– Закон «О внесении изменений в Уголовный Кодекс Донецкой Народной Республики».

Также, Закон «Об особенностях регулирования имущественных отношений на территории Донецкой Народной Республики» вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного Совета.

Кроме того, Глава Республики подписал принятые Народным Советом Гражданский процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики и Арбитражный процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики, которые вступят в силу 1 июля 2021 года.